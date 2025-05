TMW: “Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan.” Sarri è ancora libero per la Fiorentina?

Come riporta Tuttomercatoweb Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Il dirigente albanese, ha firmato in queste ore il suo nuovo contratto che lo legherà alla società rossonera. Nello specifico, Tare ha messo nero su bianco un accordo che avrà validità due anni con opzione per la terza stagione, con un ingaggio da 800 mila euro all’anno.

La società rossonera piazza quindi un colpo molto importante a livello dirigenziale in vista della prossima stagione, quella che nelle menti di proprietà e tifosi dovrà segnare il rilancio del progetto. Già nelle prossime ore arriverà l’ufficialità da parte del Milan e a quel punto potrà entrare nella fase calda anche la ricerca del prossimo allenatore. Nei giorni scorsi lo stesso Tare, rispondendo ad una domanda proprio in merito ai contatti con la società rossonera, aveva così risposto:

“Beh, il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore. Ho sempre cercato di rappresentare il mio Paese, e al tempo stesso di essere esempio per tanti italiani, sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano e lo porto con orgoglio. Vi sono molto grato.”

In ottica Fiorentina questa potrebbe essere una notizia importante proprio perché, come ha raccontato TMW qualche giorno fa, Tare non ha un grande rapporto con Sarri il quale era in orbita Milan prima dell’arrivo del direttore sportivo ex Lazio. Quindi Sarri non sarà il nuovo allenatore del Milan a meno di clamorosi colpi di scena e chissà se la Fiorentina non proverà ad approfittarne.