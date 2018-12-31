Tare: "Sarò sempre grato a Milinkovic. Ecco come lo abbiamo soffiato alla Fiorentina"

Questo un passaggio dell'intervista del DS della Lazio Igli Tare a Sky Sport: “In quei minuti ero la persona più sicura del mondo che Milinkovic, nonostante fosse andato lì, avrebbe deciso di venire a...

Questo un passaggio dell'intervista del DS della Lazio Igli Tare a Sky Sport: “In quei minuti ero la persona più sicura del mondo che Milinkovic, nonostante fosse andato lì, avrebbe deciso di venire alla Lazio. La sera prima lui mi ha chiamato, dicendomi che doveva andare lì per rispetto di suo padre, ma che la sua scelta era stata fatta e che sarebbe venuto alla Lazio. Mi ha detto di stare tranquillo, che doveva andare lì, ma che, poi, a loro avrebbe detto che veniva alla Lazio. Per questo gli sarò grato, perché ci sono pochi giocatori che fanno una cosa del genere”.