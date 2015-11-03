Notizie Milinkovic Fiorentina

Milinkovic come Vlahovic, Pedullà annuncia: "Accordo con la Juventus. Adesso va accontentato Lotito"
22 novembre 2022 14:02
Sarri attacca la Gazzetta: "Dopo aver vinto 4-0 hanno messo in prima pagina Milinkovic alla Juventus"
12 ottobre 2022 15:36
Polverosi punzecchia: "Felice che Milinkovic non lo abbia preso la Fiorentina, sarebbe già all'estero"
11 ottobre 2022 13:50
Il fuori onda mostrato da Dazn, Italiano vede Milinkovic e chiama Sottil: "Vieni qui corri con lui"
07 febbraio 2022 00:23
Caos in casa Lazio, lite tra Sarri e Luis Alberto per colpa anche di Milinkovic Savic. Il retroscena
26 ottobre 2021 12:58
Tare: "Sarò sempre grato a Milinkovic. Ecco come lo abbiamo soffiato alla Fiorentina"
31 dicembre 2018 13:57
La Repubblica, Pjaca pedina di scambio per Chiesa? Le alternative dei bianconeri sono Milinkovic o Cancelo
12 giugno 2018 10:10
VIDEO, Pioli affronta Milinkovic a muso duro, il laziale aveva esultato sotto i tifosi viola
19 aprile 2018 13:05
Milinkovic esulta sotto la Fiesole, Pioli non ci sta e si accende la lite a fine partita
19 aprile 2018 02:38
Tare attacca: "Milinkovic a Firenze per il padre. Ma nel calcio non funziona così e quindi venne alla Lazio"
02 marzo 2018 12:13
Lotito: "Milinkovic rifiutò la Fiorentina perchè aveva un accordo con noi.."
16 gennaio 2018 10:28
Milinkovic Savic: "Io alla Juve? Preferisco la Lazio. Quest'anno vogliamo andare in Champions, è una sfida"
02 gennaio 2018 17:43
Milinkovic Savic, quanti rimpianti per la Fiorentina. Lotito: "Abbiamo rifiutato un'offerta da 70 milioni per lui"
15 ottobre 2017 17:44
"Preso dalla Fiorentina" ma poi clamorosamente salta tutto. I migliori undici non più acquistati dai viola
02 novembre 2016 19:45
Milinkovic che umiltà: "Sostuire Candreva? Facile, nemmeno l'abbiamo pensato"
29 ottobre 2016 09:59
Milinkovic parla ancora: "Tra Fiorentina e Lazio ho fatto la scelta giusta"
04 settembre 2016 21:36
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