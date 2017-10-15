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Milinkovic Savic, quanti rimpianti per la Fiorentina. Lotito: "Abbiamo rifiutato un'offerta da 70 milioni per lui"

Lotito e Tare giurano di aver rifiutato un’offerta da 70 milioni: “Non si vende, è incedibile”. L’agente ribadisce e gli fa eco: “Sta bene alla Lazio e vuole vincere”. Ma a giugno,  se dovesse continu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2017 17:44
Milinkovic Savic, quanti rimpianti per la Fiorentina. Lotito: "Abbiamo rifiutato un'offerta da 70 milioni per lui" -
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Lotito e Tare giurano di aver rifiutato un’offerta da 70 milioni: “Non si vende, è incedibile”. L’agente ribadisce e gli fa eco: “Sta bene alla Lazio e vuole vincere”. Ma a giugno,  se dovesse continuare così, si scatenerà un’asta milionaria. La Juve osserva e studia. Milinkovic segna e sogna, è uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Qualità e quantità. E pensare che Inzaghi, nelle prime 7 gare della sua gestione, non l’aveva mai impiegato. Il centrocampista serbo è stato strappato alla Fiorentina, il giocatore era già in sede a Firenze e si tirò indietro proprio al momento della firma. Quanti rimpianti per la società viola...

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