Il fuori onda mostrato da Dazn, Italiano vede Milinkovic e chiama Sottil: “Vieni qui corri con lui”

Curioso retroscena svelato da Dazn che mostra un fuori onda avvenuto un attimo primo del fischio di inizio del secondo tempo di Fiorentina-Lazio dove il tecnico Vincenzo Italiano, con Milinkovic Savic che si è andato a posizionare sulla linea laterale proprio al fianco dello stesso allenatore viola, pronto per scattare in avanti. Italiano ha chiamato Sottil dicendogli: “Ricky vieni qui, corri con lui” consigliando al proprio giocatore di seguire nel primo scatto il fuoriclasse della Lazio che si preparava a seguire lo schema di Sarri per il calcio di inizio. Con la risata sia di Milinkovic che dello stesso Italiano, divertito per la vicinanza del calciatore.

NON CE LA PRENDIAMO CON I SINGOLI, NON ABBIAMO PERSO MICA PER COLPA DI NASTASIC