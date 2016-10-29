Milinkovic che umiltà: "Sostuire Candreva? Facile, nemmeno l'abbiamo pensato"

Il giocatore che fu ad un passo dall'essere viola non manda di certo ringraziamenti a Candreva

Sergej Milinkovic entra a gamba tesa ancor prima di tornare in campo. Il centrocampista serbo sta smaltendo l’affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare le partite contro Torino e Cagliari: mercoledì era in panchina, domenica contro il Sassuolo dovrebbe essere di nuovo tra i titolari. Intanto, in Serbia, risponde così a una domanda sull’assenza di Antonio Candreva: “Sostituirlo non è stato così difficile, in quella posizione abbiamo tanti buoni giocatori in grado di sostituirlo o offrire le sue stesse prestazioni, o forse anche migliori. Non abbiamo pensato molto alla sua partenza, abbiamo guardato avanti e capito chi poteva giocare al suo posto”.

Gazzetta.it