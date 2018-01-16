Lotito: "Milinkovic rifiutò la Fiorentina perchè aveva un accordo con noi.."

Su Il Corriere dello Sport di oggi è riportata una particolare curiosità sul retroscena che vide Milinkovic Savic rifiutare la Fiorentina all'ultimo secondo

Su Il Corriere dello Sport di oggi è riportata una particolare curiosità sul retroscena che vide Milinkovic Savic rifiutare la Fiorentina all'ultimo secondo. All'ora il DS era Pradè e l'acquisto del giovane serbo era già praticamente in porto, tanto che il ragazzo fece visita al Franchi. Poi qualcosa andò storto e Milinkovic, uscito dallo stadio, iniziò a piangere rifiutando di fatto i viola. In merito si è da poco espresso il presidente biancoceleste Lotito che ha detto: "Milinkovic decise di rifiutare la Fiorentina perché aveva già un accordo con noi".