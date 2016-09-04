Milinkovic parla ancora: "Tra Fiorentina e Lazio ho fatto la scelta giusta"

Il trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic dal Genk alla Lazio se lo ricordano tutti, a Firenze. Dopo che il serbo era praticamente un calciatore della Fiorentina (era stato addirittura in sede per f...

Il trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic dal Genk alla Lazio se lo ricordano tutti, a Firenze. Dopo che il serbo era praticamente un calciatore della Fiorentina (era stato addirittura in sede per firmare), scelse - pare per insistenza della fidanzata e con condimento di pianti - i biancocelesti. Oggi il centrocampista della Serbia Under 21 è tornato sulla questione, parlando a gianlucadimarzio.com: "E’ vero, tutti mi volevano, ma alla fine la scelta spettava a me. Ho voluto fortemente la Lazio ed oggi posso dire di aver fatto la scelta giusta. Alla Lazio sto bene e mi diverto".