Milinkovic esulta sotto la Fiesole, Pioli non ci sta e si accende la lite a fine partita

Momenti di tensione al termine di Fiorentina - Lazio. Milinkovic Savic esulta sotto i tifosi viola, Pioli va a rimproverarlo e si accende una lite tra il centrocampista e l’allenatore. Deve arrivare l...

Momenti di tensione al termine di Fiorentina - Lazio. Milinkovic Savic esulta sotto i tifosi viola, Pioli va a rimproverarlo e si accende una lite tra il centrocampista e l’allenatore. Deve arrivare l’arbitro Damato per dividerli. Secondo Pioli, come ha poi spiegato a fine partita, il calciatore laziale è andato a festeggiare sotto la curva dei tifosi della Fiorentina, questo ha dato molto fastidio al tecnico gigliato. Da qui gli attimi di tensione, anche se il serbo ha provato a spiegarsi e a giustificarsi.