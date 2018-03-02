Tare attacca: "Milinkovic a Firenze per il padre. Ma nel calcio non funziona così e quindi venne alla Lazio"
Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del caso Milinkovic e del suo passaggio sfumato all'ultimo secondo con la Fiorentina. Queste le sue parole:"Milinkovic era al...
Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del caso Milinkovic e del suo passaggio sfumato all'ultimo secondo con la Fiorentina. Queste le sue parole:
"Milinkovic era al Vojvodina, lo seguii grazie a un amico. Alto come me, e quelle doti tecniche: un crack, ma non potevo garantirgli di giocare quanto gli serviva. Lo monitorai al Genk per mesi, poi andai a prenderlo. La Fiorentina aveva contattato suo padre e fu per rispetto a lui che Sergej andò a Firenze quel giorno, poi rispettò me e il rapporto creato con i suoi agenti. Funziona così nel calcio".