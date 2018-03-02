Tare attacca: "Milinkovic a Firenze per il padre. Ma nel calcio non funziona così e quindi venne alla Lazio"

Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del caso Milinkovic e del suo passaggio sfumato all'ultimo secondo con la Fiorentina. Queste le sue parole:"Milinkovic era al...

A cura di Redazione Labaroviola 02 marzo 2018 12:13

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