Polverosi punzecchia: "Felice che Milinkovic non lo abbia preso la Fiorentina, sarebbe già all'estero"

Il giornalista ha punzecchiato la Fiorentina dicendo che Milinkovic sarebbe già in un altro campionato fosse approdato in viola

Il giornalista di Stadio Alberto Polverosi ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole su Milinkovic Savic:

“Sono quasi contento che Milinkovic sia andato alla Lazio e non alla Fiorentina. Essendo un appassionato di calcio, un giocatore così lo voglio vedere in Serie A. Fosse venuto alla Fiorentina, state tranquilli che non sarebbe mai rimasto otto anni così come alla Lazio. Il club viola avrebbe già incassato e adesso giocherebbe in un campionato estero".

GALBIATI PREOCCUPATO PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/galbiati-preoccupato-ma-quale-europa-per-la-fiorentina-sara-difficile-anche-la-gara-con-il-lecce/188656/