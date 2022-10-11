Galbiati preoccupato: "Ma quale Europa, per la Fiorentina sarà difficile anche la gara con il Lecce"

L'ex giocatore della Fiorentina Galbiati ha commentato il momento molto difficile della squadra di mister Italiano

L'ex giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:

"Pensare all’Europa è un’utopia, adesso serve solo fare i punti e vedere se dopo la pausa del mondiale si riuscirà a migliorare la rosa sul mercato. Da qui alla pausa, il calendario riserva alla Fiorentina solo due brutte partite, ma questo solo sulla carta, perché vedendo come siamo messi ora, diventa molto complicata anche la gara col Lecce".

FERRARA CRITICA L'ATTACCO DELLA VIOLA

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