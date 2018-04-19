VIDEO, Pioli affronta Milinkovic a muso duro, il laziale aveva esultato sotto i tifosi viola

Milinkovic-Savic al Franchi di Firenze non riesce proprio a comportarsi degnamente. Il giocatore, che era stato ad un passo dalla Fiorentina, sembra voler far scontare al pubblico di fede viola la sua...

Milinkovic-Savic al Franchi di Firenze non riesce proprio a comportarsi degnamente. Il giocatore, che era stato ad un passo dalla Fiorentina, sembra voler far scontare al pubblico di fede viola la sua scelta per la maglia laziale. Ieri sera al triplice fischio finale è stato affrontato duramente da Stefano Pioli. Il tecnico ha così spiegato l’episodio nella conferenza post partita: “Ho discusso con Sergej perché doveva andare a festeggiare sotto il settore dei suoi tifosi e non prendendo in giro i nostri“.

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