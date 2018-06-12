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La Repubblica, Pjaca pedina di scambio per Chiesa? Le alternative dei bianconeri sono Milinkovic o Cancelo

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, l'attaccante croato della Juventus Pjaca verrà utilizzato come pedina di scambio dalla società bianconera per arrivare ad uno dei seguenti calcia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2018 10:10
La Repubblica, Pjaca pedina di scambio per Chiesa? Le alternative dei bianconeri sono Milinkovic o Cancelo -
Calciomercato
Pjaca
Milinkovic
Chiesa
Cancelo
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Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, l'attaccante croato della Juventus Pjaca verrà utilizzato come pedina di scambio dalla società bianconera per arrivare ad uno dei seguenti calciatori: Chiesa della Fiorentina, Milinkovic-Savic della Lazio, oppure l'ex Inter tornato al Valencia Cancelo. Seguiranno senz'altro sviluppi con i viola che fanno muro completo per il classe '97 figlio d'arte.

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