Notizie Cancelo Fiorentina

Tuttosport, la Juventus vuole prendendere il terzino destro Piccini se parte Cancelo
07 maggio 2019 14:51
Cancelo: "Mi manca giocare in uno stadio pieno, quello del Benfica era da 60 mila posti..."
05 novembre 2018 15:08
Cancelo prende la maglia n' 20 di Pjaca. Altro indizio per i viola?
12 luglio 2018 16:09
La Repubblica, Pjaca pedina di scambio per Chiesa? Le alternative dei bianconeri sono Milinkovic o Cancelo
12 giugno 2018 10:10
Tuttosport, la Juve vuole prendere Cancelo dal Valencia e potrebbe offrire Pjaca in cambio
10 giugno 2018 11:29
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