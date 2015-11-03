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Notizie Cancelo Fiorentina

Tuttosport, la Juventus vuole prendendere il terzino destro Piccini se parte Cancelo

07 maggio 2019 14:51

Cancelo: "Mi manca giocare in uno stadio pieno, quello del Benfica era da 60 mila posti..."

05 novembre 2018 15:08

Cancelo prende la maglia n' 20 di Pjaca. Altro indizio per i viola?

12 luglio 2018 16:09

La Repubblica, Pjaca pedina di scambio per Chiesa? Le alternative dei bianconeri sono Milinkovic o Cancelo

12 giugno 2018 10:10

Tuttosport, la Juve vuole prendere Cancelo dal Valencia e potrebbe offrire Pjaca in cambio

10 giugno 2018 11:29

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