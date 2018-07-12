Cancelo prende la maglia n' 20 di Pjaca. Altro indizio per i viola?

A Torino è stato presentato il nuovo giocatore bianconero Joao Cancelo. Il portoghese ha scelto il numero 20 di Marko Pjaca..

Oggi c'è stata a Torino la presentazione del nuovo terzino destro Joao Cancelo. Quello che ha colpito di piú è stata la scelta del numero di maglia, il 20, che fino allo scorso anno apparteneva a Marko Pjaca. Che sia questo un nuovo indizio per la cessione dell'obiettivo dichiarato della Fiorentina? I viola rimangono dunque alla finestra