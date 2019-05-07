Tuttosport, la Juventus vuole prendendere il terzino destro Piccini se parte Cancelo
Secondo Tuttosport, nel mirino della Juventus c’è un giocatore ex Fiorentina, il terzino destro Cristiano Piccini. Cancelo, infatti, potrebbe partire dopo solo una stagione in bianconero. Se il portog...
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2019 14:51
Secondo Tuttosport, nel mirino della Juventus c’è un giocatore ex Fiorentina, il terzino destro Cristiano Piccini. Cancelo, infatti, potrebbe partire dopo solo una stagione in bianconero. Se il portoghese andrà via, la società juventina si butterebbe proprio sul fiorentino adesso al Valencia.