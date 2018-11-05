Cancelo: "Mi manca giocare in uno stadio pieno, quello del Benfica era da 60 mila posti..."

Ai microfoni della trasmissione lusitana Gli Amici di Simao, il laterale della Juve Joao Cancelo si è soffermato anche sul connazionale Cristiano Ronaldo: “Tutti i giocatori della Juventus guardano Cr...

Ai microfoni della trasmissione lusitana Gli Amici di Simao, il laterale della Juve Joao Cancelo si è soffermato anche sul connazionale Cristiano Ronaldo: “Tutti i giocatori della Juventus guardano Cristiano Ronaldo con ammirazione. Anche i più esperti, come Chiellini, vorrebbero essere come lui. Se è vero che in allenamento ha sorpreso tutti? È un giocatore incredibile, lavora tanto. Il Benfica? Ora sono in uno dei più grandi club d’Europa. Certo, i 60 mila tifosi del Da Luz mi mancano…”.

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