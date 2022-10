Tare senza mezzi termini: “Conference competizione inutile, è la coppa dei perdenti, senza alcun valore”

Parole piuttosto forti e destinate a sollevare il polverone quelle rilasciate dal direttore sportivo della Lazio Igli Tare, ospite dell’ex calciatore biancoceleste Guglielmo Stendardo, oggi avvocato e docente alla LUISS di Roma del corso “Il giurista entra in campo”. Il dirigente albanese ha tenuto una lezione dal titolo “Evoluzione del diritto sportivo e dei profili economico-finanziari delle società” agli studenti presenti, soffermandosi sul momento del calcio italiano.

“Stiamo guidando una Ferrari che prima o poi si schianterà. Nel calcio si inventano competizioni inutili come la Conference League, che chiamo competizione dei perdenti, o l’Europa League, che non hanno alcun valore per introiti che producono. Inventiamo competizioni in più, anche la Nations League con i nazionali e i calciatori diventano robot. Giochiamo ogni due giorni e mezzo ormai e i calciatori non riescono a recuperare, non è umano. Per generare più introiti, generiamo più problemi. Il calcio ha preso la strada sbagliata”, ha detto Tare.

Che successivamente è entrato a gamba tesa su alcuni club del nostro campionato: “Oggi il calcio è una professione molto veloce. Cosa manca? Dei dirigenti aziendalisti, per il fatto che la durata dei contratti varia troppo. Prendete me, sono uno dei dirigenti più anziano in attività in serie A, questo è il mio quindicesimo anno alla Lazio. Ho la fortuna di lavorare con una società con una gestione virtuosa. Oggi ci sono società, anche di prima fascia, come Juve, Roma, Milan, Inter, che tecnicamente sono fallite ma vengono tenute in vita dal fatto che il sistema ne ha bisogno. È molto importante avere nella società una gestione di lungo termine con progetti importanti per vedere il bene della società”. Lo riporta calciomercato.com

