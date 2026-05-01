Tare racconta Lotito: "Si addormentava durante le trattative, ma si risvegliava sui milioni"

Il dirigente del Milan racconta aneddoti sorprendenti sulle trattative con il presidente della Lazio, tra momenti surreali e improvvisi cambi di approccio

Nel corso di una lunga trattativa rilasciata ai microfoni di Dazn, l'attuale direttore sportivo del Milan Igli Tare si è raccontato a tutto tondo svelando aneddoti, retroscena e curiosità legati alla sua carriera. Il presidente col quale ha lavorato di più è Claudio Lotito, numero uno della Lazio sul quale il dirigente albanese ha svelato alcuni particolari durante le trattative di mercato: "A volte, mentre facevamo le trattative, io conoscevo il momento in cui lui a un certo punto si addormentava davanti alla gente. Mentre loro parlavano lui crollava, si addormentava. E a un certo punto si fermavano e io li facevo continuare”.

Poi Tare continua, raccontando: "Poi appena si trattava dei numeri e arrivava la richiesta del contratto i procuratori o gli intermediari mi chiedevano se fosse il caso di andare avanti. Io gli dicevo di sì e loro chiedevano, per esempio, un milione. Lotito allora si riprendeva e diceva: ‘Un milione no’. Stava con la testa ovunque. E da lì, con il suo modo di fare, riusciva sempre a concludere le cose. Lui è molto particolare - conclude Tare su Lotito - Aveva la capacità di fare cento cose nello stesso momento. Secondo me lui ha due parti, una geniale e un'altra esterna; e per me la gente non conosce il vero personaggio".

Lo riporta calciomercato.com