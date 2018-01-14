Sentite Tare: "Badelj? Non penso voglia venire alla Lazio a fare la riserva di Lucas Leiva"
Cittàceleste.it riporta alcune considerazioni del ds della Lazio, Igli Tare, sul mercato in entrata: “Non penso che possa arrivare Badelj a fine stagione. E’ un ottimo giocatore, ma non credo che vogl...
A cura di Redazione Labaroviola
14 gennaio 2018 20:14
Cittàceleste.it riporta alcune considerazioni del ds della Lazio, Igli Tare, sul mercato in entrata: “Non penso che possa arrivare Badelj a fine stagione. E’ un ottimo giocatore, ma non credo che voglia venire per fare la riserva di Leiva. Con l’arrivo di Caceres la squadra è completa”. Una cosa sembra certa: il futuro di Badelj, il cui contratto scadrà a giugno, sarà quasi sicuramente lontano da Firenze.