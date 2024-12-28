Tare non ha dubbi: “Fiorentina? È la sorpresa con la Lazio. Hancko a me piace molto”

La Fiorentina è costruita bene

Igly Tare è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla Fiorentina: “La Fiorentina? Costruita bene, ha assorbito il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4. È la sorpresa, con la Lazio. Su Hancko? A me piace molto. L'ho affrontato alla Lazio ed è un giocatore di personalità, bravo a guidare il reparto. Su di lui puoi sempre contare e al Feyenoord lo sta dimostrando”.

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