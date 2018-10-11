Tare: "Badelj è un capitano, sta soffrendo in panchina. In estate gli avevo detto che..."
Il direttore sportivo della Lazio Tare ha parlato a Repubblica, queste le sue parole su Badelj:«Lui è un capitano, un leader: in panchina soffre. Ma io gli avevo parlato, sapeva di non avere il posto...
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 17:05
Il direttore sportivo della Lazio Tare ha parlato a Repubblica, queste le sue parole su Badelj:
«Lui è un capitano, un leader: in panchina soffre. Ma io gli avevo parlato, sapeva di non avere il posto assicurato e ha accettato la sfida. Come Berisha, un altro che ama caricarsi la squadra sulle spalle: entrambi saranno importanti».