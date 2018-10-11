Tare: "Badelj è un capitano, sta soffrendo in panchina. In estate gli avevo detto che..."

Il direttore sportivo della Lazio Tare ha parlato a Repubblica, queste le sue parole su Badelj:«Lui è un capitano, un leader: in panchina soffre. Ma io gli avevo parlato, sapeva di non avere il posto...

A cura di Redazione Labaroviola 11 ottobre 2018 17:05

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj

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