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Tare: "Badelj è un capitano, sta soffrendo in panchina. In estate gli avevo detto che..."

Il direttore sportivo della Lazio Tare ha parlato a Repubblica, queste le sue parole su Badelj:«Lui è un capitano, un leader: in panchina soffre. Ma io gli avevo parlato, sapeva di non avere il posto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2018 17:05
Tare: "Badelj è un capitano, sta soffrendo in panchina. In estate gli avevo detto che..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
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Il direttore sportivo della Lazio Tare ha parlato a Repubblica, queste le sue parole su Badelj:

«Lui è un capitano, un leader: in panchina soffre. Ma io gli avevo parlato, sapeva di non avere il posto assicurato e ha accettato la sfida. Come Berisha, un altro che ama caricarsi la squadra sulle spalle: entrambi saranno importanti».

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