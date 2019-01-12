Clamoroso Badelj, ha chiesto la cessione alla Lazio perchè non gioca mai. Il retroscena
Secondo quanto riporta il quotidiano romano del Messaggero, il centrocampista della Lazio ed ex capitano della Fiorentina Milan Badelj ha chiesto la cessione alla società biancoceleste ed in particola...
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2019 12:55
Secondo quanto riporta il quotidiano romano del Messaggero, il centrocampista della Lazio ed ex capitano della Fiorentina Milan Badelj ha chiesto la cessione alla società biancoceleste ed in particolare al ds Tare visto il suo scarso rendimento e la sua panchina praticamente fissa. Resta solo da capire se il croato troverà squadra gia in questo mercato di gennaio o continuerà ad essere un corpo estraneo ai titolari fino alla fine del campionato.