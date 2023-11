Tare rivela: “Pioli mi ha detto che ha sofferto di più quando ha lasciato la Lazio che la Fiorentina”

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato un’intervista in esclusiva al ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola. Ecco, dunque, uno stralcio delle dichiarazioni più importanti di Tare. Sull’addio alla Lazio per sua scelta:

«Mia, di Claudio Lotito, che importa? Hanno detto che mi aveva mandato via, bugie. Io ho preso la decisione e lui l’ha condivisa, gli andava bene di cambiare percorso, interlocutore e fare altro. Un anno fa, a inizio stagione, gli anticipai che a giugno avrei chiuso, che quella appena cominciata sarebbe stata l’ultima. Chiesi solo di uscire con onore, con dignità. Così è stato. Come per un matrimonio che si consuma naturalmente».

Sui presunti ‘scazzi’ con Maurizio Sarri: «Niente di più falso. Sarri non è mai stato un problema, ma una soluzione. Il suo carattere non era una novità. Mi ero informato prima di prenderlo, sapevo tanto e volevo che fosse lui ad allenare la Lazio. Prima della penultima partita dello scorso campionato, a Empoli, volle parlarmi. Siamo stati insieme tre, quattro ore. Ha usato parole di miele, di cuore, spero, mi ha riconosciuto un sacco di meriti».

Tare su Stefano Pioli: «Grande uomo e grande allenatore. Ho avuto modo di apprezzarne il carattere, le capacità tecniche, l’onestà, appunto, la qualità umana. Stefano è sincero. Mi dispiacque l’esonero il secondo anno, lui stesso ha ammesso che è stato il dolore professionale più forte, gli piacevano l’ambiente e il progetto, un grande progetto. Per sua stessa ammissione, soffrì di meno quando fu costretto a lasciare la Fiorentina e l’Inter».

LA RIVELAZIONE DI PASTORELLO