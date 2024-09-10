Burdisso: "Gestione sconfitte Fiorentina? Semplice, sei obbligato a reagire. Il difficile è migliorare le vittorie"

L'ex dirigente della Fiorentina, Nicolas Burdisso, è tornato a parlare della sua esperienza nel club viola e soprattutto di come veniva gestito dalla società un momento negativo nel corso della stagio...

L'ex dirigente della Fiorentina, Nicolas Burdisso, è tornato a parlare della sua esperienza nel club viola e soprattutto di come veniva gestito dalla società un momento negativo nel corso della stagione: “Gestire la sconfitta è un fatto semplice - ha detto all'interno del podcast, Futbol Neto - perché sei obbligato a reagire, sei obbligato a farti domande, sei obbligato a trovare soluzioni. Il difficile è migliorare nella vittoria, è proseguire crescendo quando le cose stanno andando bene. Ed è questo quello che determinano una realtà, un giocatore, un allenatore, un club vincente o meno. Sapere che si sta facendo bene però sapere anche che dobbiamo migliorare, senza generare insicurezze”.

Infine: "In questo contesto credo che la figura del direttore sportivo che amalgama e connette tutto ciò, ha molto a che fare giustamente con i risultati”.

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