Bucchioni: “Da Burdisso mi aspettavo di più, prendere Beltran a 25 milioni sono buoni tutti”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno il giorno prima di Atalanta-Fiorentina, queste le sue parole sui vai temi di casa viola:

“La Fiorentina ha personalità e gioco, bloccare l’Atalanta si è visto negli ultimi anni come è stato, i giocatori dell’Atalanta sono più forti di quelli della Fiorentina quindi se sbagli qualcosa ti puniscono. Non penso che si andrà a Bergamo per difendere il vantaggio perchè prima o poi il gol lo prenderesti, sarà una grande sfida, loro stanno bene fisicamente, a Monza lo hanno dimostrato. All’andata potevano essere due i gol di vantaggio, questo è il vero rammarico, comunque l’Atalanta non fa le barricate e questa è una cosa che soffre molto la squadra viola quando trova una squadra chiusa. Il ritmo è fondamentale, non devi farglielo prendere, devi fare pressing organizzato

Il probabile sostituto di Burdisso è Macia. Burdisso in questi anni è stato accusato di non aver preso giocatori, adesso che va via qualcuno accusa che non ci sia progetto nella Fiorentina. Io da Burdisso mi sarei aspettato qualcosa in più, Beltran è un buon giocatore ma uno come Burdisso lo avrebbe dovuto prendere quando costava 7 milioni, non 25, cosi siamo buoni tutti. Ormai Beltran lo conoscevano già tutti, c’erano osservatori da tutto il mondo su di lui. Da uno con le sue qualità mi aspettavo scouting vero come fanno in Portogallo. Benfica e Porto prendono a pochi milioni e vendono a 50. Ha portato anche Cabral, su Infantino dico che va aspettato. Non mi strappo i capelli perchè va via, vediamo chi viene al suo posto. Giocatori, allenatori e dirigenti passano, la società è la cosa più importante.

A me non risulta che la Fiorentina venga venduta, chi non ha uno stralcio di notizia vuole che la società venga venduta ma non è cosi. Ho chiesto anche fuori dal mondo del calcio, tutti mi hanno smentito la notizia della cessione della società. Pensare alla cessione era logico dopo la morte di Barone ma non è cosi, la Fiorentina non è in vendita”

