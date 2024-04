Gazzetta: “Burdisso ha rifiutato il rinnovo con la Fiorentina. Vuole solo la Roma”

La rivoluzione che colpirà la Fiorentina nella prossima stagione non sarà soltanto di giocatori, ma riguarderà anche lo staff tecnico. Infatti, Nicolas Burdisso lascerà Firenze alla ricerca di nuove avventure.

Questa nuova avventura potrebbe essere Roma insieme all’amico De Rossi. La sua figura è in ballottaggio con Modesto del Monza. L’addio dell’argentino però, avverrà in ottimi rapporti con la Fiorentina. Commisso avrebbe rinnovato volentieri il contratto al suo dirigente, ma lui ha preferito declinare l’offerta. Nella sua mente c’è solo Roma in questo momento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

