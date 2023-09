Burdisso: “Tutti mi chiedono se Beltran è il nuovo Batistuta. Ha grandi potenzialità tecniche e fisiche”

Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha parlato in una intervista a Infobae, spiegando il colpo Lucas Beltran, centravanti argentino classe 2001 arrivato in estate dal River Plate per 25 milioni di euro:

“Abbiamo visto che per noi aveva un profilo ideale per le sue caratteristiche fisiche, psicologiche e calcistiche. Ha una grande capacità di crescita sotto l’aspetto fisico e tecnico. È un giocatore che ha una mentalità diversa. È determinato, è sempre concentrato e siamo sicuri che continuerà a crescere. Con il cambiamento della metodologia di allenamento e nutrizione avrà grandi progressi.

Dal punto di vista tecnico capiamo che dà priorità al gioco di squadra, è sacrificato, genera molto bene gli spazi ed è sempre coinvolto nello sviluppo del gioco. Mi chiedono continuamente se è il Nuovo Bati. C’è una grandissima identificazione della Fiorentina con i giocatori argentini e questo aiuta molto. Penso che Lucas abbia le idee molto chiare su quello che vuole fare e dobbiamo aiutarlo e sostenerlo. Cerchiamo di dargli sicurezza affinché quando dovrà scendere in campo possa farlo nel migliore dei modi”

