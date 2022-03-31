Igor: "Ho scommesso con Burdisso che segnerò un gol. Empoli fa ancora male, vogliamo riscattarci"

Il difensore della Fiorentina Igor parla a tutto tondo della sua esperienza in viola e delle prossime sfide che lo aspettano

Il difensore della Fiorentina Igor ha rilasciato una lunga intervista a Stadio. Queste le sue parole:

La Fiorentina ha mandato in gol 17 giocatori diversi, ma tu non hai segnato. Pensi di poterci riuscire entro fine stagione?

“Ci sto lavorando. Ho parlato con il direttore Burdisso ed ho pure fatto una scommessa con lui, voglio riuscirci. Ho dieci occasioni. Comunque, se non faccio segnare i nostri avversari sono felice lo stesso”.

Come sta andando l'avventura con mister Italiano?

“È un martello. Riesce a tirare fuori sempre il meglio da ciascuno dei suoi giocatori. Nessuno è alla periferia del gruppo, è lui il primo a impegnarsi per la crescita dei singoli. Con me è successo questo”.

Domenica c'è l'Empoli che ricordo hai della partita d'andata?

“Pur avendo dominato abbiamo buttato via tutto in due minuti. È uno schiaffo che ci portiamo sempre dentro. L’altro giorno l’allenatore ce lo ha ridetto: dobbiamo vincere, suturare quella ferita. Faremo di tutto, domenica, per cambiare la storia”.

Quanto aspettate la gara con la Juventus

“È dalla semifinale d’andata che ho in testa la gara di ritorno. Abbiamo dimostrato di saper giocare ad altissimi livelli, di poterci confrontare con qualsiasi avversario. La Juventus è venuta a Firenze e ha vinto 1-0. Per lo stesso principio, noi potremo andare a Torino e segnare uno, due gol. Dipenderà da noi. C’è consapevolezza del valore dell’avversario, e pure rispetto, ma noi abbiamo già fatto vedere di essere in grado di far male a chiunque”.

Rinnoverai il contratto con la Fiorentina?

“Io non sono quel calciatore che dice di essere pronto a firmare e poi invece non lo fa, io sono solo grato di essere qui. Poi, se mi proporranno di allungare questa mia avventura ne parleremo. Quello che mi sento di dire che io qui sono molto, molto felice. Questa è una famiglia”.

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