Ceccarini: "La Fiorentina segue il terzino destro Marcelo Weigandt classe 2000 del Boca Juniors"
La Fiorentina segue il terzino destro del Boca Weigandt. Un'idea che potrebbe essere venuta al direttore tecnico Burdisso
A cura di Redazione Labaroviola
01 marzo 2022 12:43
Questo il tweet dell'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini: "La Fiorentina segue Marcelo Weigandt, classe 2000, esterno destro del Boca Juniors".
Il terzino si sta mettendo in evidenza in questa stagione, dove è diventato un punto di riferimento della storica squadra argentina. Il ragazzo potrebbe essere stato individuato dallo scout argentino della Fiorentina Nicolas Burdisso.
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