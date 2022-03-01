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Ceccarini: "La Fiorentina segue il terzino destro Marcelo Weigandt classe 2000 del Boca Juniors"

La Fiorentina segue il terzino destro del Boca Weigandt. Un'idea che potrebbe essere venuta al direttore tecnico Burdisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2022 12:43
Ceccarini: "La Fiorentina segue il terzino destro Marcelo Weigandt classe 2000 del Boca Juniors" -
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Ceccarini: "La Fiorentina segue il terzino destro Marcelo Weigandt classe 2000 del Boca Juniors"

Questo il tweet dell'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini: "La Fiorentina segue Marcelo Weigandt, classe 2000, esterno destro del Boca Juniors".

Il terzino si sta mettendo in evidenza in questa stagione, dove è diventato un punto di riferimento della storica squadra argentina. Il ragazzo potrebbe essere stato individuato dallo scout argentino della Fiorentina Nicolas Burdisso.

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