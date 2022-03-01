Allegri: "Non so se far giocare Vlahovic, lui riconoscente alla Fiorentina che lo ha fatto arrivare alla Juve"

Il tecnico della Juve Allegri ha parlato del ritorno di Vlahovic a Firenze e detto che non sa se lo farà giocare

In conferenza stampa prima di Fiorentina-Juventus ha parlato il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

"Vlahovic? Sarà sempre riconoscente a tutti a Firenze, che l'ha cresciuto e gli ha permesso di arrivare alla Juventus. Se Dusan può partire fuori? Devo ancora decidere, ha giocato tante partite. Lui è sereno e tranquillo, però è un ragazzo di 22 anni che torna in un ambiente dove è cresciuto: per lui sarà comunque una partita particolare. Son passaggi da fare nella carriera del ragazzo".

LITIGIO TRA ZAZZARONI E GRAZIANI

https://www.labaroviola.com/scontro-zazzaroni-graziani-per-colpa-di-vlahovic-ho-amici-anche-io-nella-fiorentina-so-piu-di-te/167278/