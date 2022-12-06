Nazione, Burdisso in Qatar, sul taccuino Weah Jr ma non solo. Spuntano anche Onuahi e Adams

Diversi giocatori sul taccuino dell'argentino, alcuni potrebbero diventare obiettivi della Fiorentina

Tra i dirigenti che sono volati in Qatar per assistere alle partite dei Mondiali figura anche Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina. Il punto su alcuni nomi finiti sul taccuino del dirigente viola che magari potrebbero diventare degli obiettivi in vista del mercato di gennaio. Del Marocco, autentica rivelazione della manifestazione, piacciono l'esterno classe '93 Boufal e il talentino del 2000 Onuahi(entrambi in forza all'Angers). Nel mirino anche due centrocampisti statunitensi, ovvero Yunnus Musah e Tyler Adams (che militano rispettivamente nel Valencia e nel Leeds). Della compagine americana piacciono anche l'attaccante classe 2000 Josh Sargent e il figlio d'arte - anche lui attaccante - Timothy Weah. Lo scrive La Nazione.

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