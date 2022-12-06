Gazzetta, Fiorentina su Dominguez ma il Bologna pensa all’offerta per il rinnovo. No alla cessione

La Fiorentina osserva con interesse la vicenda Dominguez

Il d.s. Marco Di Vaio l’ha ribadito recentemente: l’intenzione del club e anche quella del giocatore è continuare assieme, ma ci si dovrà sedere attorno a un tavolo. A Casteldebole contano di poter vedere a breve l’agente dell’argentino e la discussione potrebbe avere come base un rinnovo biennale fino al 2026: al momento non ci sarebbero incontri in agenda, ma la volontà è quella di raggiungere un accordo entro la fine del mercato invernale. Su Dominguez, che anche in questa prima parte di stagione è stato uno dei migliori del Bologna, ha messo gli occhi da tempo la Fiorentina dopo che lo scorso anno si era parlato anche dell’Atletico Madrid di Simeone. Il suo rinnovo è il nodo principale dei prossimi mesi rossoblù. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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