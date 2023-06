Burdisso in Brasile, la Fiorentina ha osservato Giovane Santana do Nascimento, attaccante classe 2003

Dal Brasile arriva la conferma dell’interessamento della Fiorentina per un talento del Corinthians. Secondo quanto riporta il portale Meu Timao, il direttore tecnico viola Nicolas Burdisso è stato di recente alla Neo Quimica Arena per seguire da vicino Giovane Santana do Nascimento. Il giocatore, cresciuto nel vivaio del Timao, ha un contratto valido fino al 2025 ed una valutazione ancora relativamente bassa. Nell’ultima stagione il classe 2003 non ha trovato troppo spazio in prima squadra dopo le 10 presenze della precedente e proprio per questo potrebbe rappresentare un’occasione con vista futuro. Lo riporta TMW

