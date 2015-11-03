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Notizie Giovane Santana Do Nascimento Fiorentina

Moretto rivela "Prima di firmare con l'Hellas anche la Fiorentina si era interessata a Giovane"

17 settembre 2025 19:28

Burdisso in Brasile, la Fiorentina ha osservato Giovane Santana do Nascimento, attaccante classe 2003

22 giugno 2023 14:21

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Sett. 25