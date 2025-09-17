Moretto rivela "Prima di firmare con l'Hellas anche la Fiorentina si era interessata a Giovane"

Il giornalista sportivo racconta dell'interessamento della Fiorentina sul giovane attaccante brasiliano in forza all'Hellas Verona

Retroscena di mercato rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano su uno degli attaccanti rivelazione di questo inizio di Serie A.

Parliamo di Giovane Santana do Nascimento, noto come Giovane, neoattaccante dell'Hellas Verona classe 2003 che sta ben figurando in queste prime uscite con la maglia gialloblù e che era nel mirino della Fiorentina.

Ecco le parole del giornalista che rivela i retroscena della trattativa: