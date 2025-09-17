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Moretto rivela "Prima di firmare con l'Hellas anche la Fiorentina si era interessata a Giovane"

Il giornalista sportivo racconta dell'interessamento della Fiorentina sul giovane attaccante brasiliano in forza all'Hellas Verona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2025 19:28
Moretto rivela "Prima di firmare con l'Hellas anche la Fiorentina si era interessata a Giovane" -
Calciomercato
Fiorentina
Giovane Santana Do Nascimento
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Retroscena di mercato rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano su uno degli attaccanti rivelazione di questo inizio di Serie A.
Parliamo di Giovane Santana do Nascimento, noto come Giovane, neoattaccante dell'Hellas Verona classe 2003 che sta ben figurando in queste prime uscite con la maglia gialloblù e che era nel mirino della Fiorentina.

Ecco le parole del giornalista che rivela i retroscena della trattativa:

"Sogliano lo ha cercato già dall'estate del 2024. In passato si erano interessate anche Parma e Fiorentina ma il Verona è stata la squadra che ha insistito di più"

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