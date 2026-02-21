Burdisso ricorda Rocco Commisso: “Valori simili a Moratti. Peccato non aver vinto la Conference che meritava”

Nicolas Burdisso, ex dirigente viola, ha voluto ricordare il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso durante un’intervista sul canale della Serie A su Youtube:

“Un grandissimo saluto a tutta la famiglia. Ho un bellissimo ricordo di lui. Devo dire che Rocco Commisso aveva dei valori molto simili al Presidente dell’Inter Moratti, soprattutto un grandissimo rispetto delle persone, rispetto per la famiglia e il rispetto per il calcio. E’ stato bellissimo vedere che ha costruito qualcosa d’importante, nella sua terra, portando con se idee imprenditoriali dagli Stati Uniti”.

“Dall’esperienza con la Viola mi porto grandi ricordi. Forte identità, grande senso di appartenenza e bravura nel portare avanti il progetto Fiorentina, costruendo un centro sportivo unico come il Viola Park. I tre anni in cui ci sono stato io abbiamo fatto della stagioni competitive e molto importanti, arrivando anche in finale di Conference, peccato non aver portato questo trofeo a casa, che lui avrebbe meritato, rimane una persona con una mentalità diversa dagli altri, e spero che la famiglia possa continuare il suo percorso perché sono persone veramente per bene”.