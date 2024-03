TuttoSport rivela: “Nella lista della Roma c’è anche il nome di Burdisso per il ruolo di direttore sportivo”

Come riporta TuttoSport, che sia De Rossi o un altro, è evidente che il general manager dell’area sportiva dovrà aver voce in capitolo, ma dall’annuncio dell’addio dell’ex gm portoghese sono passati quasi tre mesi e la Roma non ha ancora intrapreso una strada. Su questo aspetto ci sta lavorando in prima persona la Ceo, Lina Souloukou, facendo direttamente rapporto alla proprietà. Il nome che piace alla manager greca è quello di François Modesto, attuale dt dell’area tecnica del Monza. Non è un segreto che i due si stimino anche perché in passato hanno già lavorato insieme all’Olympiacos. Tra l’altro in occasione della gara dei giallorossi in Brianza ai primi di marzo, la Ceo e Modesto sono stati protagonisti anche di un lungo colloquio prima della partita. Insomma, resta il candidato principale, ma sullo sfondo ci sono anche nomi come quelli di Massara, già secondo di Sabatini alla Roma durante il regno Pallotta, o quello di Nicolas Burdisso. Quest’ultimi due nomi, tra l’altro, hanno anche un rapporto che può definirsi ottimo con De Rossi, il quale sta provando a giocarsi tutte le sue carte per restare a lungo sulla panchina giallorossa.

