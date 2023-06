Nazione, se la Fiorentina punta Retegui, Burdisso sarà un’arma importante

Mateo Retegui, attaccante del Tigre, dopo aver presenziato in nazionale, ha attirato l’attenzione di molti club di Serie A. Come riporta La Nazione, la Fiorentina sta sondando questa pista e nel caso volesse affondare il colpo, avrebbe buone possibilità di convincere il ragazzo ad approdare a Firenze. Infatti Mateo Retegui ha giocato nel Boca Juniors di Burdisso, il quale ha fatto firmare al giovane attaccante il primo contratto da professionista, per poi lanciarlo tra i grandi. Un fattore non da poco che potrebbe certamente aiutare la Fiorentina nel caso fosse convinta di puntare sul giocatore.