La previsione di Nassi: “Quando Italiano andrà via ci sarà De Rossi a Firenze con Burdisso e Pradè”

L’ex direttore generale della Fiorentina Claudio Nassi dal 1985 al 1987 ha parlato all’interno del suo sito degli intrecci viola con De Rossi. Le sue parole:

“Ricordo di un interessamento della Fiorentina per De Rossi. Pradè conosceva Daniele dalla Roma. Lo riteneva pronto per allenare. Allo stesso tempo Burdisso, D.S. del Boca Juniors, dove aveva militato nei primi anni da calciatore, lo voleva a Buenos Aires a concludere la carriera. De Rossi volava in Argentina per giocare alla “Bombonera”, una cosa unica.

Chiuso il rapporto tra Burdisso e il Boca, Pradè lo chiama a Firenze e qualcosa cambia. Non lo sento mai parlare. La squadra ha una fisionomia più precisa. Plaudo all’allenatore, ma viene da pensare a un suggeritore o, meglio ancora, a uno che conosce il calcio e i sottili equilibri. Da qui a credere che, al momento in cui Italiano passerà la mano, si vedrà all’opera il trio Pradè, Burdisso, De Rossi, il passo è breve. D’altro canto, in un mondo non facile, lavorare con amici è vantaggio non da poco. Anche l’acquisto di Piatek fa pensare a Burdisso, per i trascorsi al Genoa e i giudizi raccolti dai rossoblù. E poi anche le voci su Isco parlano di un’inversione di tendenza, come rimanesse Vlahovic. Si riporterebbe la Viola al posto che le compete”

