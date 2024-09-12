Burdisso: "Alla Fiorentina lavoro invisibile ma importante. Beltran? È un centravanti e sa fare gol"

L'acquisto di Nico Gonzalez? Non vorrei fermarmi solo sul giudizio di un direttore sportivo per un acquisto o una plusvalenza. C'è un grande lavoro di management, di programmazione

L'ex direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha parlato ai microfoni di Sportitalia nel corso dell'evento Thinking Football. Queste le sue dichiarazioni:

"L'addio alla Fiorentina e la ricerca di un ruolo da direttore sportivo? Devo ringraziare prima di tutto perchè si tratta di un' evoluzione normale, dopo aver fatto un lavoro invisibile ma molto importante nella Fiorentina in questi 3 anni facendo la parte più importante della guida tecnica. Ho percepito che era il momento di fermarmi e mettermi in gioco, senza fretta perchè ho compiuto 3 anni intensi alla Fiorentina.

Beltran? Lucas ha una bella sfida quest'anno. Lucas è un centravanti, sa fare gol e lo ha fatto anche vedere. A parte tutto l'anno scorso ha fatto i suoi gol, lui sente la porta ed ha bisogno di giocarci vicino. E' un giocatore con un'intelligenza diversa, troverà lui le risposte ed è nel posto giusto per farlo. Ritengo che il suo anno scorso è stato positivo, è chiaro che volevamo tutti vincere la Conference..."

LE PAROLE DI MARCO BUCCIANTINI

https://www.labaroviola.com/bucciantini-chiederei-a-prade-se-la-fiorentina-e-migliorata-siamo-piu-forti-se-questo-e-il-vero-kean/267968/