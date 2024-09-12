Bucciantini: "Chiederei a Pradè se la Fiorentina è migliorata. Siamo più forti se questo è il vero Kean"

Se il lavoro di Pradè è stato buono? Sì, sono d'accordo. Pradè si muove dentro dei parametri, bisognerebbe capire quali sono. Quest'anno doveva fare i conti anche con il monte ingaggi

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel consueto filo diretto per fare il punto sulla situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"La conferenza stampa di domani? Chiederei se sente la squadra migliorata. Con le ultime prestazione di Kean posso anche dire che sia migliorata, nonostante gli addii di Bonaventura e Nico sono pesanti. I colpi migliori sono senza dubbio Gudmundsson e Gosens. Lui dirà che è migliorata perchè è il suo lavoro ma è fondamentale capire se la Fiorentina ha un'identità, quella che negli ultimi anni l'ha riportata sulla soglia dei 60 punti.

L'allenatore? Tra Italiano e Palladino tengo ancora Italiano. Palladino ha fatto una media punti da Europa al primo anno a Monza, l'anno scorso mi è piaciuto perchè è stato duttile con una squadra indebolita. Io sono contento che ci sia Palladino comunque, chiaramente Italiano ha allenato di più. Firenze è una città che fa o disfa un allenatore, quindi Palladino si gioca tanto.

Fiorentina 'molto' più forte? No non si può dire che la Fiorentina è 'molto' più forte rispetto all'anno scorso. Possiamo essere più forti se Kean è quello che ha fatto vedere in questi giorni. Non hanno fatto una squadra per essere molto più forti, ma hanno messo giocatori forti per sostituire quelli importanti che sono andati via e poi hanno fatto delle aggiunte."

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI EDOARDO BOVE

https://www.labaroviola.com/bove-alla-roma-era-fuori-dal-progetto-alla-fiorentina-per-impormi-con-mourinho-cresciuto-in-difesa/267911/