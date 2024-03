La Fiorentina fa quadrato e riparte dai suoi dirigenti. Obiettivo guardare presto avanti

Guardare avanti. Questa è la parola d’ordine in casa Fiorentina dopo i tanti giorni dolorosi successivi al malore e conseguente scomparsa di Joe Barone. Al Viola Park è tornato Commisso, che ripartirà però subito verso l’America ma ha avuto modo di dare idealmente una carezza alla sua Fiorentina e a coloro da cui tutto ripartirà. Vicino alla squadra e a Italiano, poi la decisione sul riassetto societario, senza nuove figure esterne.

Si riparte da Ferrari, Pradè e Burdisso, coloro che saranno ora chiamati a gestire le varie aree della Fiorentina. Un passaggio di consegne verso chi ora avrà ancora maggiori responsabilità per il bene della Fiorentina e per la memoria di Barone. C’è da guardare avanti il prima possibile, perché il campionato non aspetta e al Franchi arriverà il Milan dando via a un ciclo di incontri decisivi. Lo scrive Repubblica.

