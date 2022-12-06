Corriere dello Sport, la missione di Burdisso in Qatar: sul taccuino da Valencia a Musah

Diversi i nomi che sono finiti nel mirino di Burdisso

Nicolas Burdisso ha tracciato le prime piste dalla missione viola in Qatar. I risultati promettono bene, anche se il lavoro non è assolutamente finito. Burdisso ha avuto modo di visionare più attentamente l'esterno classe '93 Sofiane Boufal, giocatore di proprietà dell'Angers. Inoltre, l'occhio del dirigente viola è caduto anche Enner Valencia del Fenerbahce. Sul taccuino è finito anche Yunus Musah e Tyler Adams. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, FIORENTINA SU DOMINGUEZ MA IL BOLOGNA PENSA ALL’OFFERTA PER IL RINNOVO. NO ALLA CESSIONE

https://www.labaroviola.com/gazzetta-fiorentina-su-dominguez-ma-il-bologna-pensa-allofferta-per-il-rinnovo-no-alla-cessione/194862/