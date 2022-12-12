Burdisso su Amrabat: "Alla Fiorentina gioca da tempo a questi livelli. Mi aspettavo un Mondiale del genere"

Sofyan Ambrat è uno dei protagonisti del Marocco che sta scrivendo la storia ai Mondiali in Qatar. Durante l’intervista concessa a Fanpage, Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, ha cos...

A cura di Redazione Labaroviola 12 dicembre 2022 22:00

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