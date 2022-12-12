Burdisso su Amrabat: "Alla Fiorentina gioca da tempo a questi livelli. Mi aspettavo un Mondiale del genere"
Sofyan Ambrat è uno dei protagonisti del Marocco che sta scrivendo la storia ai Mondiali in Qatar. Durante l’intervista concessa a Fanpage, Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, ha cos...
Sofyan Ambrat è uno dei protagonisti del Marocco che sta scrivendo la storia ai Mondiali in Qatar. Durante l’intervista concessa a Fanpage, Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, ha così parlato del centrocampista viola: “Mi aspettavo un mondiale del genere, con noi gioca già da tempo a questi livelli, sta dando continuità alle sue prestazioni, qui siamo tutti contentissimi per lui ma sappiamo benissimo quali sono le sue qualità”.
NICO GONZALEZ AL CENTRO SPORTIVO GUARDA ALLENAMENTO CON BURDISSO E BARONE. PRESENTI ANCHE JOVIC E MILENKOVIC
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