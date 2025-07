Dopo l’esperienza alla Fiorentina Burdisso riparte dal Monza, sarà lui il nuovo direttore sportivo

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito il Monza ha comunicato ai suoi tifosi che il nuovo direttore sportivo del club sarà Nicolas Burdisso. L’Argentino riparte così dal Monza e dalla Serie B dopo aver lasciato la Fiorentina e al termine della stagione 2023/2024 ed aver passato la scorsa stagione aspettando la chiamata giusta. Chiamata che è arrivata dal Monza che dopo la retrocessione in Serie B ha cambiato società, e dunque sta a Burdisso adesso ricostruire la squadre per tornare in Serie A