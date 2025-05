Burdisso: “Firenze speciale, bisogna dare il 101% ma la società è ambiziosa. Prossimi anni decisivi”

Nicolas Burdisso, ex dirigente della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport: “Ha ancora margini di crescita, i prossimi anni saranno decisivi, il centro sportivo è qualcosa di unico in Italia. La piazza di Firenze è speciale, bisogna dare il 101 per 100. Credo che il percorso sia giusto, la Fiorentina si è fermata prima della finale di Conference e se avesse vinto a Venezia sarebbe ancora in corsa per la Champions. Presto arriverà anche lo stadio nuovo, c’è una società ambiziosa, bisogna fare i risultati per far quadrare i conti, ma questo loro lo sanno”.