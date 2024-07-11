Burdisso garantisce per Valentini: "È il miglior difensore del calcio argentino"

Nicolas Valentini è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. In un'intervista dello scorso dicembre, l’ex direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso ne aveva così p...

Nicolas Valentini è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. In un'intervista dello scorso dicembre, l’ex direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso ne aveva così parlato allo youtuber Ezzequiel: “Il miglior difensore del calcio argentino? Valentini”. Ricordiamo che Burdisso aveva conosciuto Valentini nella sua esperienza da manager del Boca Juniors.

NAZIONE: “THORSTVEDT-FIORENTINA, LA CHIUSURA È ORMAI UNA FORMALITÀ. PRONTI 6 MILIONI PIÙ BONUS PER IL SASSUOLO”

https://www.labaroviola.com/nazione-thorstvedt-fiorentina-la-chiusura-e-ormai-una-formalita-pronti-6-milioni-piu-bonus-per-il-sassuolo/260331/