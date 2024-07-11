Nazione: “Thorstvedt-Fiorentina, la chiusura è ormai una formalità. Pronti 6 milioni più bonus per il Sassuolo”

La Fiorentina stringe per Thorstvedt, superate le resistenze del Sassuolo

La Fiorentina stringe su Kristian Thorstvedt, superando le resistenze in questo caso del Sassuolo che vuole monetizzare al massimo la sicura partenza del centrocampista avanzato neroverde, 25 anni, 34 presenze e 6 gol nell’ultima stagione di Serie A, definito praticamente una formalità, che scrive che si può chiudere da un momento all'altro.

A sei milioni (sette con i bonus) c’è lo striscione d’arrivo e lontano non è. Poi, con Bondo e Brescianini che rimangono lì a galla sul filo dell’interesse, il club viola tornerà alla carica per Vranckx per garantirsi l’accoppiata con il norvegese e compensare così i posti che erano stati di Arthur e Bonaventura. È lecito aspettarsi novità entro la settimana o subito all’inizio della prossima. Lo scrive La Nazione.

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